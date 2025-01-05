إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتقال فلسطينيين تسللا لمعسكر قيادة الجيش الوسطى بالقدس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "اعتقال فلسطينيين تسللا لمعسكر قيادة الجيش الوسطى بالقدس والتحقيق جار في الحادثة". وذكرت أنّ "قوات من حرس الحدود تلاحق 5 مشتبه فيهم آخرين حاولوا التسلل إلى معسكر الجيش". ويأتي ذلك وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها. كما يأتي في ظل تواتر عمليات الفصائل الفلسطينية بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة.

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