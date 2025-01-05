شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تشكيل مجموعات استشارية خطوة جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن إعلان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن تشكيل مجموعات استشارية متخصصة لوضع مقترحات لتطوير القطاعات المختلفة في المرحلة المقبلة، يهدف فى المقام الأول لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الديب، أن هذه المجموعات سيكون لها دور كبير فى إزالة أية ملاحظات ومزيد من التواصل بين السلطة التنفيذية ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة والزراعة ومختلف القطاعات فى الوقت الذى تستهدف الدول زيادة تمكين القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 63.5% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن هذه الزيادة التى حققها القطاع الخاص فى الربع الأول من العام المالى الجاري جاءت نتيجة زيادة نصيبه من التمويلات الميسرة، وهو ما يعكس الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه المجموعات التى أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه بصدد تشكيلها ستكون معنية بمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، والتي شهدت عامًا استثنائيًا بسبب الظروف الإقليمية والدولية المحيطة.

وأشاد النائب إبراهيم الديب، بما حققه الاقتصاد المصري من نمو بنسبة 3.5 %، قائلا: "هذه النتائج تعني أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وأن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة ولا تزال تواصل هذه الإجراءات تأتي فى الإطار الصحيح وتساهم بقوة فى دفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة".

