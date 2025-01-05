شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب: توجيهات الرئيس بشأن المنتجات البترولية وضعت ملامح التحرك فى هذا القطاع الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة والبيئه بمجلس النواب، على أهمية جهود الدولة المتواصلة لتأمين احتياجات الوطن من المنتجات البترولية وتواصل دفع مستحقات الشركات الاجنبية علاوة على استمرار أعمال البحث والاستكشاف فى مختلف الحقول البرية والبحرية المصرية.

وأشار الخشن إلي الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قائلا: إنه جاء في وقته تماما لوضع ملامح التحرك في هذا القطاع الحيوي مع بداية العام الجديد.

ولفت عضو طاقة البرلمان، أن أجندة الاجتماع الرئاسي تناولت قضايا مهمة جدا، في مقدمتها بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، وتوفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

واستعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، علاوة على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والغاز والوقود والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز، مسألة مهمة وحيوية للاقتصاد الوطني.

وأشار النائب، أن توجيهات الرئيس بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، ومواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، من شأنه أن يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.

واختتم النائب احمد الخشن أن السنوات الماضية أكدت وجود رؤية وطنية متكاملة للدولة المصرية فيما يخص قطاع الوقود والمنتجات البترولية، وانتهاء كافة الأزمات المتعلقة بقطاع الوقود والبترول طوال السنوات الماضية، وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

