شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنئا البابا تواضروس: "أعاد الله الأعياد على مصرنا بالخير والأمن والاستقرار" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 04:53 م

توجَّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الكنيسة، حيث وجه الشكر للمستشار رئيس المجلس والوفد المرافق له.

وتقدم "عبدالرازق " بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ورافق رئيس الشيوخ في الزيارة، النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.