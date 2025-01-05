شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية يدعو لتيسير إجراءات منح تراخيص البحث والاستكشاف بقطاع التعديل والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنمية قطاع الثروة المعدنية في مصر أمرًا غاية في الأهمية، فهو يعتبر أهم مصادر الدخل القومي، لذلك لابد من العمل المخطط لتطوير هذا القطاع أسوة بدول العالم وتماشيا مع ما ترجوه الجمهورية الجديدة وأجندة مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من نائبة التنسيقية نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة آخر لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية"،

ووجه النائب عمرو عزت حجاج، عدة تساؤلات واستفسارات للحكومة، قائلا: ما هى استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالتعدين المفصل، والتى تتخلص فى مناطق الخامات المعدنية التى زادت من قيمتها الاقتصادية وطرحها فى مزايدات عامة لتعظيم الاستفادة منها.

كما تساءل: ما هى استراتيجية الحكومة حول تعديل نظام منح التراخيص للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة؟، وهذا من خلال تيسير إجراءات منح تراخيص البحث والاستكشاف عن طريق منح المستثمرين قطاعات البحث والاستكشاف دون اللجوء لإصدار إتفاقيات بقانون خاص.



