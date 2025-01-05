"الوكالة الوطنية": سبب وفاة الشاب الثلاثيني الذي وجدت جثته في سهل حشمش عارض صحي

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ الطبيب الشرعي علي سلمان الذي كشف على جثة الثلاثيني ع.م.س التي وجدت داخل خندق في سهل حشمش- تربل، أفاد بأن لا دليل على حصول جريمة قتل، إنما سبب الوفاة يعود لعارض صحي نتيجة مرض يعاني منه الشاب.

وقد تم نقل الجثة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بحضور الادلة الجنائية وعناصر مخفر رياق الى مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة لاستكمال اجراء الصور الشعاعية والفحوصات اللازمة.