أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ الطبيب الشرعي علي سلمان الذي كشف على جثة الثلاثيني ع.م.س التي وجدت داخل خندق في سهل حشمش- تربل، أفاد بأن لا دليل على حصول جريمة قتل، إنما سبب الوفاة يعود لعارض صحي نتيجة مرض يعاني منه الشاب.
وقد تم نقل الجثة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بحضور الادلة الجنائية وعناصر مخفر رياق الى مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة لاستكمال اجراء الصور الشعاعية والفحوصات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوكالة الوطنية": سبب وفاة الشاب الثلاثيني الذي وجدت جثته في سهل حشمش عارض صحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.