"الوكالة الوطنية": الجيش الإسرائيلي يستمر بعمليات إحراق المنازل ونسفها في بلدة الطيبة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ الجيش الإسرائيلي يقوم بإحراق المنازل في بلدة الطيبة الجنوبية وعمليات النسف للمنازل مستمرة، كما تمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في البلدة". وأمس، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على أن الحزب قال إنه يعطي "فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأنّنا سنصبر، لا يعني هذا أنّنا سنصبر لمدة 60 يومًا ولا يعني هذا أنّنا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يومًا، صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نُواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية، قد ينفذ صبرنا قبل 60 يومًا وقد يستمر، هذا أمر تُقرّره القيادة".

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