LBCI: اجتماع لبناني - سوري في جديدة يابوس لتنسيق العبور بين لبنان وسوريا

علمت قناة الـLBCI أن "رئيس مركز الأمن العام اللبناني في المصنع المقدم إيهاب الديراني ورئيس فرع الأمن القومي المقدم أحمد الميس توجها صباح اليوم إلى معبر جديدة يابوس وعقدا اجتماعا مع رئيس مركز جديدة يابوس حذيفة البدوي مسؤول المعبر لتنسيق العبور بين لبنان وسوريا ولاسيما بعد الاشكال الأخير الذي دفع السلطات السورية لمنع دخول اللبنانيين الى سوريا".

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