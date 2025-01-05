البنك المركزي الصيني أعلن اعتزامه تنفيذ خطة نقدية تيسيرية معتدلة

أعلن البنك المركزي الصيني، "أنّه سينفّذ خطّةً نقديّةً تيسيريّةً معتدلةً، لخلق بيئة نقديّة وماليّة جيّدة لتعزيز التّعافي الاقتصادي المستدام"، بعد أيّام من دعوة الرّئيس الصّيني شي جينبينغ إلى سياسات اقتصاديّة كليّة أكثر فعاليّة.

وأشار في بيان، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال الّتي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلًا من إقراضها أو استثمارها، موضحًا أنّ التّغييرات ستتمّ "في الوقت المناسب"، بالنّظر إلى الظّروف في الدّاخل والخارج. وأكّد "الحاجة إلى استئصال الفساد"، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد ّالفساد في القطاع المالي الصيني.

وركّز المصرف على أنّ هذه التّدابير تهدف إلى "منع المخاطر الماليّة في المجالات الرّئيسيّة، وحلّها وتعميق الإصلاح المالي، والتّركيز على توسيع الطّلب المحلّي".