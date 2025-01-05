إذاعة الجيش الإسرائيلي: سموتريتش حدّد يوم 1 آذار المقبل موعدًا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حدد يوم 1 آذار المقبل موعدًا لإعادة السكان إلى بلدات الشمال"، وذلك إثر العدوان الإسرائيلي على لبنان واتفاق وقف إطلاق النار الذي تستمر إسرائيل في خرقه بشكل يوميّ.

وأمس، شدد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على أن الحزب قال إنه يعطي "فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأنّنا سنصبر، لا يعني هذا أنّنا سنصبر لمدة 60 يومًا ولا يعني هذا أنّنا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يومًا، صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نُواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية، قد ينفذ صبرنا قبل 60 يومًا وقد يستمر، هذا أمر تُقرّره القيادة".