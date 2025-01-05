شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المهندس خالد عبدالعزيز: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس أن أهنئ قداستكم وجميع الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد"، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم وشركاء الوطن بوافر الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية وأبنائها بالأمن والرخاء والاستقرار.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يؤكد المحبة والترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية فى نشر التسامح والمودة بين كافة أبناء الوطن.