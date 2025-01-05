شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة للبترول: نتعاون مع الجامعات فى مجال البحث العلمى والذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد صلاح عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن هناك تعاون بين وزارتي البترول والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال معهد بحوث البترول أحد مؤسسات البحث العلمي في وزارة البترول، ومنوط به أن يحقق الترابط بين الصناعة ووزارة البترول والجامعات، مشيرا إلى أهمية ذلك، ضاربا أمثلة منها أن نسبة الاستخراج من الخزانات تتراوح من 25 إلى 30%، وهى أرقام عالمية كبيرة جدا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من نائبة التنسيقية نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة من النائب أحمد أبو الدهب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".

وقال رئيس الهيئة: "بدأنا فى الذكاء الاصطناعي بين وزارة البترول والجامعات المصرية، والتعاون مع الجامعات الأجنبية ممثلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما أن وزارة البترول لها شركتين مملوكتين للحكومة المصرية ملكية 100%".