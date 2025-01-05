إثيوبيا: إخلاء آلاف المدنيين بسبب تهديد بركاني

ووفقاً لإدارة مخاطر الكوارث في منطقة عفر، فقد تسبب الطين البركاني المتدفق من جبل دوفين في إحداث تشققات كبيرة في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الطرق الرئيسية، كما تعرضت عشرات الممتلكات لأضرار بالغة في المنطقة.
وأكدت الوكالة، أن عمليات الإجلاء احترازية، حيث يتم نقل السكان إلى مناطق أكثر أماناً داخل الإقليم. غير أن البروفيسور أتالاي أييلي، أستاذ الجيوفيزياء في معهد علوم الفضاء الجيوفيزيائي وعلم الفلك بجامعة أديس أبابا، أشار إلى أن الانبعاثات البخارية قد لا تؤدي بالضرورة إلى ثوران بركاني كامل.
يُذكر أن منطقة عفر تُعد من أكثر مناطق إثيوبيا جفافاً وسخونة، ولديها تاريخ من الثورانات البركانية والزلازل المتكررة. كما أن المنطقة معرضة للجفاف والمجاعة والفيضانات التي أجبرت الكثيرين على النزوح في السنوات الأخيرة.
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