انتهاء عمليات البحث في موقع تحطم الطائرة الكورية الجنوبية أثناء هبوطها بمطار موان

اختتمت السّلطات الكوريّة الجنوبيّة عمليّات البحث في موقع تحطّم طائرة "جيجو إير" (Jeju Air)، بعد أسبوع من الحادث الّذي أدّى إلى مقتل 179 شخصًا.

وأعلن مسؤولون بحسب وكالة "يونهاب" الكوريّة الجنوبيّة للأنباء، أنّ "وكالة الإطفاء والشّرطة وفريق الأدلّة الجنائيّة الوطني انتهوا من عمليّات البحث الأخير داخل الذّيل وحوله، لأنّ الذّيل هو الجزء الوحيد الّذي ظلّ سليمًا بعد الحادث والانفجار"، مشيرًا إلى أنّ "من غير المرجّح العثور على جثث أو أشلاء إضافيّة أو متعلّقات شخصيّة".

وكانت قد تحطّمت الطّائرة الّتي كانت تقلّ 181 شخصًا بعد إقلاعها من بانكوك، أثناء هبوطها في مطار موان الدّولي في بلدة موان جنوب غرب كوريا الجنوبيّة في 29 كانون الأوّل الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع ركّابها باستثناء اثنين.