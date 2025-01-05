ضاهر شجب لغة التخوين التي تحدث بها صفا عن جعجع: ألا يقود مثل هذا الكلام إلى فتنة؟

أشار النّائب ميشال ضاهر، إلى أنّه "لَفتنا إعلان مسؤول وحدة الارتباط والتّنسيق في "حزب الله" وفيق صفا عدم وجود "فيتو" على انتخاب قائد الجيش، ولكنّنا نشجب لغة التّخوين الّتي تحدّث بها عن رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع".
وتساءل: "هل بهذه اللّغة سنبني البلد؟ ألا يقود مثل هذا الكلام إلى فتنة، خصوصًا بعد مشهد احتضان النّازحين؟ ألا يجب على صفا أن يسأل عمّن سيأوي النّازحين، من جديد، في حال اندلعت الحرب مجدّدًا لا سمح الله؟"، مشدّدًا على "أنّنا تعبنا يا حاج من هذه اللّغة وهذا الأسلوب. "بدنا بلد".
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