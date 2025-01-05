برو: حاضرون في المقاومة وفي الاستحقاق الرئاسي

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو على "جهوزية المقاومة في الميدان من خلال استئناف حضورها القوي والحكيم للدفاع عن لبنان وشعبه".
كلام برو جاء خلال حفل تأبيني أقامه "حزب الله" لعنصره محمد علي رشيد في كفرسالا- عمشيت، وقال: "نحن حاضرون في المقاومة وحاضرون في الاستحقاق الرئاسي لتطبيق الدستور، لما في ذلك مصلحة لبنان وشعبه من خلال جلسة انتخاب الرئيس، وحاضرون في ملف إعادة الإعمار الذي لن نسمح للتدخلات الخارجية أن تحول بيننا وبين خدمة شعبنا".
وأضاف برو "من غير المسموح أن يتم تدمير منازلنا مرتين، ومن غير المسموح لأي أحد طامح لرئاسة حكومة أو جمهورية أن يقدم أوراق اعتماد على حساب شعبنا وتضحياته التي قدمها من أجل لبنان".
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