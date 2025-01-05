العثور على جثة شاب في حشمش- سهل تربل

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّه "عُثر منذ بعض الوقت على جثّة شاب ثلاثيني مرميّة في محلّة حشمش- سهل تربل. وبناءً لإشارة النّيابة العامّة الاستئنافيّة، تمّ تكليف طبيب شرعي للكشف عليها وتحديد سبب الوفاة".

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