قبلان حذّر من وضع لبنان فوق صاعق التنفجار: لن نقبل ببقاء الجيش الإسرائيلي ساعة بعد الـ60 يومًا

أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ أحمد قبلان، في رسالة للقوى السّياسيّة، أنّ "لبنان ليس دكّانًا ولا مزرعةً للبيع، والمصلحة السّياديّة للبنان فوق كلّ اعتبار، وحمايته من اللّعبة الخارجيّة أكبر مهمّة وطنيّة على الإطلاق. وحرق لبنان من خلال الإنقسام والقطيعة الدّاخليّة، أمر يضعنا بقلب المجهول".

وشدّد على أنّ "القوى السّياسيّة والنّيابيّة مطالَبة بموقف وطني يحفظ مصير وطننا، ويمنع لعبة القمار الدّوليّة والدّاخليّة به. وأهلًا بالموفدين الدّوليّين، لكن ليس على حساب البناء الدّستوري والمصلحة الوطنيّة لبلدنا"، مركّزًا على أنّ "المشاريع الإلغائيّة لا محل لها في هذا البلد السيّد، وحذار من وضع لبنان فوق صاعق الإنفجار".

وأشار قبلان إلى أنّ "المطلوب رئيس جمهوريّة للبنان وليس للغرف الدّوليّة، وقيمة رئيس الجمهوريّة بقدرته على الحكم، وهذا يتطلّب انتخاب رئيس من رحم النّظام والمصالح السّياديّة اللّبنانيّة. ومطابخ الخارج المسمومة تريد حرق لبنان، ومن غير التّعامل مع لبنان من باب الوصاية السّياسيّة أو الإنتداب الدّولي، ولن نسمح بتضييع البلد، وتاريخ لبنان الطّويل شاهد على ذلك".

ولفت إلى أنّ "القوى المسيحيّة شريكة التّاريخ بهذا البلد، ولن نقبل بخذلانها أو تفويت مصلحتها الوطنيّة"، معتبرًا أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري ضمانة بحجم التّاريخ الميثاقي والسّيادي للبنان، والبلد ليس للمنازلات الإلغائيّة، لأنّ الإلغاء يعني تفجير لبنان". وبخصوص سيادة الأرض اللّبنانيّة، جوم "أنّنا لن نقبل ببقاء الجيش الإسرائيلي ساعةً واحدةً بعد مدّة الستّين يومًا، فكلّ شبر من لبنان سيادة وطنيّة، والمقاومة قدرة سياديّة مرّغت أنف إسرائيل بالخيام وباقي الحافّة الحدوديّة، وستمرّغ أنف إسرائيل مجدّدًا إذا أصرّت على العربدة والإرهاب بالحافة الحدوديّة".

كما ذكر أنّ "التّحوّلات مهما كانت لن تمرّ ببيروت، والقوى النّيابيّة مطالَبة بحماية لبنان وقراره الوطني. الموقف مصيري واللّحظة للتّاريخ، وحذار من وضع لبنان في قلب الخراب".