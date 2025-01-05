"النشرة": القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط بالأسلحة الرشاشة للأحياء الداخلية في ميس الجبل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "القوّات الإسرائيليّة تقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرّشاشة المتوسّطة للأحياء الدّاخليّة في بلدة ميس الجبل، تزامنًا مع تحليق للطّيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب على علو منخفض".

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