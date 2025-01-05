شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يطالب المسئولين بالرد على عشوائية إدارة مناجم الذهب والان مع تفاصيل الخبر

طالب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة طمأنة الشارع المصري علي ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب، قائلا:" بضم صوتى للنائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بشأن الحديث عن مناجم الذهب، وما يثار عن عشوائية تدور حول هذا الأمر، ولعل يكون لدى المسئولين ما يطمئننا، هنسمع الرأي لأن هناك أحاديث كثيرة جدا عن هذا الأمر".

وقال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن هناك "مافيا" للتنقيب عن المعدن النفيس بطريق غير مشروع، هو أمر يضر بالاقتصاد القومي ويفقد ثروات مصر لصالح بعض العصابات خاصة وان هناك مافيا تقوم بشراء المعدن النفيس ممن ينقبون بطرق غير شرعية وهناك سوق لهذا الأمر ولذلك لابد من الرقابة والتفتيش المستمر.

وقال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إنه شك بأن الثروة المعدنية من أهم مصادر الدخل القومي وأن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتنميتها .

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء والنائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية"... بان شاهد نشاط وزير البترول الملحوظ ولابد أن يقتحم المشكلات لحل مشاكل الثروة المعدنية، خاصة وأن الرئيس نادي بقيمة مضافة للثروة المعدنية .

ولفت رسلان، إلى أنه بالرغم من ذلك فمازالت هناك معوقات للاستثمار وبيروقراطية، مطالبا بتدخل وزير البترول لحل المعوقات والبيروقراطية التي تعطل تنمية الثروة المعدنية ، وان كان الوزير قال بإن الثروة المعدنية هي حق للأجيال القادمة فهي للاجيال الحالية ايضا ولابد من التوازن بين هذه الحقوق وهذه العلاقة .

وفى ذات الصدد، طالب النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، بوقف تصدير المادة الخام، وتصنيع المواد الخام لتوفير المزيد من فرص العمل وفى نفس الوقت خفض الفاتورة الضريبية، لافتا إلى أهمية تصنيع الرمل السوداء، وذلك نظرا لما يقوم عليها من صناعات قد تكون لها دور كبير فى توفير العملة الصعبة المزيد من فرص العمل.

ومن جانبه، قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن قطاع التعدين من القطاعات التي يعول عليها كثيرا، ومن ثم يجب الوقوف على آلية العمل فى هذا القطاع، وكيفية الاستفادة من كل الموارد المتاحة فى القطاع الغني بالموارد، وضرورة التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية به.