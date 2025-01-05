شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن من مجلس الشيوخ استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر والان مع تفاصيل الخبر

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المؤشرات الأولية – الإنتاج، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة من النائب أحمد أبو الدهب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".

وكشف الوزير عن استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر ووصول الحفار في ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالي (۲۲۰) مليون قدم مكعب في اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، ليعود الحفر في شهر يناير، مشيرا إلى عودة عمل عدد (۳) حفارات بالإضافة إلى عدد (۲) حفار إصلاح لشركة عجيبة للبدء بأعمال الحفر.

وأشار وزير البترول إلى الإسراع بوضع المرحلة الثانية من حقل (ريفين) على الإنتاج بمعدلات حوالي (۲۰۰) مليون قدم مكعب في اليوم خلال يناير (2025) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، والبدء في حفر حقل الكينج في بداية عام (٢٠٢٥).

وتابع: تم إسناد (4) مناطق استكشافية بالصحراء الغربية بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم توقيع اتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المنتج بمؤتمر ادببيك، والتي شملت بدء زيادة الإنتاج تدريجيا ليصل إلى (۸۰) مليون قدم في اليوم بنهاية العام (٢٠٢٥).

ولفت بدوي، إلى بدء الإنتاج من بئري (سببيا) و (سيجيل) في أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤ بمعدلات (٣٠-٤٠) و (٦٥) مليون قدم مكعب في اليوم ، ومن المنتظر دخول بئر آخر بنهاية العام الجاري ليصل الإجمالي إلى حوالي (160) مليون قدم مكعب في اليوم باستثمارات (۲۱۷) مليون دولار.

وأوضح أن شركة IPR نجحت في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالي (١٥) ألف برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول نهاية العام الجاري.

ونجحت شركة ADES في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالي (5) الاف برميل، ولفت إلى زيادة أعمال شركة إينى فى الصحراء الغربية.

وذكر أن الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مكافىء، والإنتاج المضاف يوليو – نوفمبر 2024/ 54 ألف برميل.

وأكد على أهمية التعاون الإقليمي، والتعاون مع قبرص، قائلا: "مهم جدا التعاون بيننا وبين قبرص حتى أن الغاز لما يستخدم يجي على مصر ويتصدر، يكون له عائد على مصر، أو يضخ لخلق قيمة مضافة".