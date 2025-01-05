شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن استهداف مساهمة قطاع التعدين بنسبة 6% فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، استهداف تعظيم مساهمة قطاع التعدين بنسبة تصل إلي 6% في الناتج المحلي الفترة القادمة، في ضوء الإنطلاقة التي تستهدفها الوزارة في القطاع وتعظيم القيمة المضافة، مقابل 1% حاليا، قائلا : "قطاع التعدين يستحق إنطلاقه، حيث يمثل 1% من الناتج المحلي وهذا غير كاف في ضوء الإمكانيات وما تستحقه مصر".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت استعراض وزير البترول المحاور الاساسية للوزارة في المرحلة القادمة، في ضوء طلبي مناقشة عامة أحدهما مقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الذهب، و النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

وقال كريم بدوي، إن تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية، يعد في مقدمة استهدافات الوزارة، وذلك بالتركيز علي انشطة الانتاج والاستكشاف، لتوفير كافة المواد البترولية في السوق بأسعار مناسبة، بالاضافة إلي العمل علي تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، قائلا : "لدينا بنية تحتية نفخر بيها في مصر، في التكرير والبتروكمياوات".

ولفت كريم بدوي، إلي العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة وسط استهداف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وذلك لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، قائلا: "نعمل علي بناء طاقة المستقبل..".

ونوه وزير البترول، إلي استهداف الوزارة العمل علي خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ علي السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بهدفين أولهما خلق بيئة عمل آمنة والحفاظ علي البيئة، وثانيهما جذب الاستثمارات، لافتاً إلي العمل أيضا علي تعزيز التعاون الاقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.