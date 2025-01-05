شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تقرر صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 05 يناير 2025 01:35 م

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

جاء ذلك القرار بعد الإطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 147لسنة 2019.

وأوضحت نقابة المحامين أنه يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع «خمسمائة جنيهًا»، على أن يتم صرفها من يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.