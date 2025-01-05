شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تدشن مركزا لمكافحة الشائعات وفوضى السوشيال ميديا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعقد نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا لإعلان إطلاق مركز مكافحة الشائعات، وإطلاق النقابة استراتيجيتها في خطة السيطرة على فوضى السوشيال ميديا ومكافحة الشائعات وتسليط الضوء على دور الإعلام في مواجهة تحديات العصر الرقمي.

وتشمل الخطة ثلاثة محاور، إنشاء مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين، المحور الثاني: مكافحة المنشورات "الدوارة" على السوشيال ميديا، أما المحور الثالث: عقد جلسات دورية مع المؤثرين الهادفين على السوشيال ميديا.