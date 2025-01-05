شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يفتتح أمانة شرق القاهرة بحضور رئيس الحزب وقياداته والان مع تفاصيل الخبر

افتتح حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة وعضو مجلس الشيوخ، أحدث مقراته بقطاع شرق القاهرة "أمانة التجمع الأول"، وجاء ذلك في إطار الاحتفال بالعيد السنوي لأمانة القاهرة.

وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور مجدي مرشد رئيس المكتب التنفيذى ونائب رئيس الحزب، وبحضور نواب رئيس الحزب بالإضافة إلى القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين أمانة القاهرة.

وقال الأمين العام للحزب اللواء طارق رسلان، إن حزب المؤتمر لديه أمانات في حوالي 20 محافظة، لافتًا أنه يتم استكمال تدشين الأمانات في الـ 7 محافظات المتبقية خلال شهر يناير الجاري لاستكمال البنية التحتية لحزب المؤتمر على مستوى الجمهورية.

وتابع النائب طارق رسلان، أن حزب المؤتمر خلال اجتماعه بأمانات المحافظات ألقى مبادرة للرد على الشائعات، للتصدي لمحاولة تهميش البنية التحتية التي قامت بها الدولة وتوضيحها للمواطنين.

ومن جانبة قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، إن حزب المؤتمر ولد من أجل الوطنية وليكافح ويجاهد ولتربية كوادر، ولم يولد للرخاء وحصد المقاعد.

وأضاف مرشد، أن هناك 18 ألف شاب في المحافظات مندرجين بقوائم الحزب، متابعا: هؤلاء الشباب رغم تبعيتهم للحزب إلا أنه شباب مستقل يحدد مساره واتجاهاته.

وتابع “حزب المؤتمر توعوي خدمي تطبيقي سياسي به 20 أمانة تقريبا وله دور كبير في المجتمع المصري وتؤدي كثير من الخدمات” .

كما شهد الحفل حضورًا كبيرًا من أعضاء الحزب وممثلي المجتمع المحلي، حيث يأتي افتتاح المقر الجديد ضمن جهود حزب المؤتمر لتعزيز تواصله مع المواطنين وتوسيع أنشطته وخدماته في مختلف مناطق العاصمة، بما يعكس التزامه بالمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية.

وتم تكريم أبطال الأولمبياد في عدد من الألعاب منها الكيك بوكسينج، ورفع الأثقال، والجودو ومنهم لوجين وليد جوده، حاصلة على مركز ثالث على العالم ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والعديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية والبطولات المحلية للأسكواش، مصطفى الرفاعي، أمين شباب العاصمة وصانع أبطال مصر للكيك بوكسينج، البطلة الأوليمبية عبير عبد الرحمن بطلة اولمبياد بكين 2008 وأوليمبياد لندن 2012 فى رياضة رفع الاثقال، بطل العالم محمد سلطان، بطل أفريقيا والبحر المتوسط وأمريكا المفتوحة فى رياضة رفع الاثقال، بطلة العالم ريهام محمد مصطفى بطلة العالم لرواد الجودو، مصطفى محمد سعد بطل منتخب مصر للكيك بوكسينج، كريم محمود حنفي بطل الجمهورية فى الكيك بوكسينج، سيف الدين أحمد بطل الجمهورية فى الكيك بوكسينج، محمد ياسر السعيد بطل الجمهورية فى الكيك بوكسينج، مروان إدريس بطل الجمهورية فى الكيك بوكسينج، سوزان أحمد العشي بطلة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ، أحمد محمد الحشاش بطل الجمهورية للكيك بوكسينج ،لين احمد محمد العشي بطلة الجمهورية للكيك بوكسينج ، على محمد صلاح بطل الجمهورية للكيك بوكسينج، يوسف وليد طه بطل الجمهورية للكيك بوكسينج محمد عوض محمد بطل أفريقيا للجودو، إبراهيم عوض محمد بطل أفريقيا للجودو،يوسف طارق جلال بطل الجمهورية للكيك بوكسينج للوزن الثقيل، أمينة محمد على العيوطي بطلة الجمهورية فى الكيك بوكسينج.