أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب "القوّات اللّبنانيّة" الوزير السّابق ريشار قيومجيان، إلى أنّ "الڤيتو الوحيد الّذي لدى حزب إيران في لبنان، هو على مشروع قيام الدّولة الفعليّة"، مشدّدًا على أنّ "رئيس "القوّات" سمير جعجع يُشرّف المؤمنين بالدّولة والهويّة والسّيّادة والتّنوّع والحرّيّة، وأنتم لستم منهم، فلا تتلفّظوا حتّى بإسمه".
وكان قد أكّد مسؤول وحدة الارتباط والتّنسيق في "حزب الله وفيق صفا، في كلمة له اليوم، أنّ "ليس لدينا "فيتو" على قائد الجيش، و"الفيتو" الوحيد بالنّسبة لنا هو على جعجع، لأنّه مشروع تدميري وحرب وفتنة في البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان ردًا على صفا: جعجع يُشرّف المؤمنين بالدولة وأنتم لستم منهم فلا تتلفظوا حتى بإسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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