شكرا لقرائتكم خبر عن ما الجديد بقانون المسئولية الطبية لصالح الفرق الطبية؟ .. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد أن أدخلت العديد من التعديلات، استجابة للأطقم الطبية.

ويثار تساؤل لدى الكثير حول الجديد الذى يقدمه قانون المسئولية الطبية عن الوضع الحالي بالنسبة للفرق الطبية؟ .. وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى:

طبقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية بمشروع القانون، فإن الوضع الحالي لا يوجد تنظيم لأي قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التي تضعها النقابات فى مجال التأديب، ويتم تطبيق نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتالي فإن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة في جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.

لكن وفقا للمشروع الجديد لقانون المسئولية الطبية، الذى أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب تم النص صراحة فى المادة (4) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة الفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهي اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنى متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال و المناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.