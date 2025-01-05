شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، شعب مصر بمسلميه ومسيحييه بأصدق التهاني، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد.

وقال عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم:" احتفلت مصر وكل شعوب العالم منذ أيام بالعام الميلادي الجديد 2025؛ وبهذه المناسبة يسعدني أن أتوجه إليكم جميعا وإلى شعب مصر العظيم بمسلميه ومسيحييه بأصدق التهاني، راجيا من ٱلمولى جل وعلا أن يشهد العام ٱلجديد مزيدا من ٱلأمن وٱلتنمية وٱلازدهار لمصرنا ٱلحبيبة، وأن تتواصل مسيرة ٱلإنجاز وٱلعطاء في ظل ٱلقيادة ٱلحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ:" نحن وقد ودعنا عاما مضى بما شهده من أزمات ونزاعات وتحولات سياسية وٱقتصادية إقليميا ودوليا، فقد استقبلنا عاما جديدا نأمل أن يحمل في طياته بشائر ٱلخير وٱلأمل، فإننا نعاهد ٱلله أن نعمل سويا يدا بيد من أجل مستقبل مشرق لوطننا ٱلغالي، و عالم يسوده ٱلأمن وٱلاستقرار، وينتصر فيه ٱلحق وٱلقانون على قوى الظلم وٱلعدوان.

واستكمل عبد الرازق:" وبمناسبة ٱحتفالات عيد ٱلميلاد ٱلمجيد، وهى ذكرى ميلاد ٱلسيد ٱلمسيح عليه ٱلسلام، فاننى أغتنم هذه ٱلفرصة ٱلطيبة كي أتقدم بأسمى وٱسمكم جميعا إلى إخواننا ٱلمسيحيين ، شركاء الوطن ، بأصدق ٱلتهاني ٱلقلبية ٱلمقرونة بأطيب ٱلأماني؛، وإنها لمناسبة روحانية تأتي كل عام لتجدد قيم ٱلمحبة وٱلتآخي ٱلتي تجمع شعب مصر من ٱلمسيحيين وٱلمسلمين تحت مظلة وطننا ٱلعزيز".