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تحطم طائرة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية

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واس - كانبرا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة خفيفة قبالة الساحل الشمالي الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.
وذكرت شرطة الولاية في بيان، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، مضيفة أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على سبب الحادث.
وصرحت قيادة المنطقة البحرية لشرطة ولاية نيو ساوث ويلز، بأن التحقيقات في الحادث جارية، حيث أكدت أن الطائرة غادرت مطارًا خاصًا في مدينة كوفس هاربور، مساء أمس.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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