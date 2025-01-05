شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة خفيفة قبالة الساحل الشمالي الأوسط لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

وذكرت شرطة الولاية في بيان، أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين، مضيفة أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على سبب الحادث.

وصرحت قيادة المنطقة البحرية لشرطة ولاية نيو ساوث ويلز، بأن التحقيقات في الحادث جارية، حيث أكدت أن الطائرة غادرت مطارًا خاصًا في مدينة كوفس هاربور، مساء أمس.

