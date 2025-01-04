مساعٍ «حوثية» لإقصاء 250 ألف موظف حكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

تعتزم جماعة «الحوثي» إسقاط 250 ألف موظف في الجهاز الإداري اليمني من كشف المرتبات في مناطق سيطرتها، ووفقاً لمصادر إعلامية في صنعاء ذكرت الجماعة أنها شرعت في إعداد كشوفات جديدة تتعلق بصرف المرتبات، بعد أن أقصت الموظفين النازحين ممن شردتهم حربُها الدموية وأحلت بدلاً منهم موظفين من عناصرها وموالين لها.

ويشار إلى أن جماعة «الحوثي» كانت قد اعتمدت، مطلع ديسمبر الماضي، مشروعَ قرار يقضي بصرف نصف مرتب للموظفين الحكوميين في بداية العام الجديد، في محاولة منها لامتصاص موجة الغضب الشعبي تزامناً مع التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرتها.

ومنذ بداية حربها ضد الشرعية في اليمن، قبل حوالي عشر سنوات من الآن، شرّدت جماعة «الحوثي» عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين واختطفت آلافاً آخرين، وأحلت بدلاً منهم موالين لها داخل كل القطاعات العمومية في المحافظات التي تسيطر عليها.

وإلى ذلك تحدثت مصادر محلية عن إصابة ثلاثة طلاب بجروح خطيرة في هجوم حوثي بقنبلة يدوية استهدف مدرسةً شمال محافظة البيضاء.

وقالت المصادر إن عنصراً من الجماعة ألقى قنبلة يدوية في ساحةِ مدرسةٍ بمديرية «ولد ربيع»، وذلك أثناء فعالية تربوية نظمتها المدرسة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضحت المصادر أن القنبلة انفجرت بالقرب من الطلاب، مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، بينهم فتاتان، بجروح وُصفت بالخطيرة.

كما خلَّف الانفجار حالة من الخوف والذعر بين الطلاب والمعلمين.

وذكرت المصادر أن الهجوم يأتي في سياق محاولات جماعة «الحوثي» ترهيب الطلبة وإدارات المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بغية منع تنظيم أي فعاليات لا تتوافق مع نهجها المتزمت.

وفي سياق آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة، في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، بين مسلحين من قبائل في منطقة اليُتمة بمديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف وبين عناصر من جماعة «الحوثي» في المنطقة.

وذكرت مصادر قبَلية وإعلامية أن الاشتباكات اندلعت في محيط نقطة الزلاق، واستُخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، بعد أن أطلق عناصر «الحوثي» الرصاصَ الحيَّ على سيارة أحد أبناء القبائل لأسباب غير معروفة.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين القبَليين أوقعوا خسائر في صفوف عناصر «الحوثي» وتمكنوا من إحراق سيارة تابعة للجماعة.

وتشهد محافظة الجوف، بين الفينة والأخرى، توترات تصل إلى المواجهات المسلحة بين القبائل وجماعة «الحوثي»، نتيجة الاعتداءات التي تمارسها الجماعة بحق أبناء القبائل وتصرفاتها المستفزة حيال السكان.