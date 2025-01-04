عشرات القتلى بغارات إسرائيلية على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أودى قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة غزة بحياة 12 فلسطينياً في ساعة مبكرة من صباح أمس، مما يرفع عدد القتلى جراء ضربات بأنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 62، يأتي ذلك تزامناً مع بدء وسطاء في قطر مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار.

وقال سكان ومسعفون إن 14 شخصاً على الأقل كانوا في منزل عائلة الغولة عندما وقع الهجوم في الساعات الأولى من الصباح، ما أدى إلى تدمير المبنى.

ولا تزال أعمال البحث عن ناجين محتملين محاصرين تحت الأنقاض جارية، بينما قال مسعفون: إن من بين القتلى عدداً من الأطفال.

واستمر تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من الأثاث المحترق وسط الأنقاض لساعات عدة بعد الهجوم.

وفي وقت لاحق، أمس، قال مسعفون: إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة ثلاثة ركاب في سيارة شرقي دير البلح وسط غزة.

وقال مسؤولو الصحة: إن عشرات الفلسطينيين قتلوا في غارات أمس الأول، ليصل عدد القتلى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 62.

إلى ذلك، أرسلت إسرائيل وفداً للتفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستئناف المحادثات التي تجري بوساطة من قطر ومصر.

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تشارك في الوساطة بالمحادثات، حماس، أمس، على التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

من جانبها، قالت حماس إنها جادة في التوصل لاتفاق في أقرب فرصة، لكن لم يتضح مدى قرب الجانبين.