28 مليون دولار مساعدةٌ من واشنطن لمقديشو

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

أعلن السفير الأميركي في العاصمة الصومالية مقديشو، ريتشارد رايلي، أن بلاده تخطط لتنفيذ مشروعين في الصومال بقيمة 28 مليون دولار، من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وأنهما يستمران على مدى 5 أعوام.

وقال السفير رايلي: «على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيساهم المشروعان في مساعدة أكثر من 80 ألف أسرة صومالية على بناء سبل عيش مستدامة، ونمو اقتصادي، وعلى زيادة مدخراتها وأصولها».

وتعد الولايات المتحدة من الدول التي تدعم الصومال في المجالات الأمنية والإنسانية، وقد سبق أن أعفت ديوناً لها على الحكومة الفيدرالية الصومالية تقدر بملايين الدولارات.

وفي سياق آخر نفذ الجيش الأميركي غارة على عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق علمسكاد بإقليم «بري» الصومالي، وفقاً لمصادر إعلامية في الإقليم الواقع بشمال شرق الصومال.

وتأتي الغارة بعد أيام من هجوم نفذه التنظيم الإرهابي على قرية في إقليم بري، حيث قُتل أكثر من 20 شخصاً بينهم جنود ومدنيون.

ويواصل الصومال الحربَ ضد الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة «الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة».

وحقق الجيش الصومالي نجاحات ملحوظة في مكافحة الإرهاب خلال عام 2024، خاصة ضد «الشباب» الإرهابية.