شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: الدولة تحرص على تمكين القطاع الخاص بتوفير بيئة عمل مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادى من أجل دعم القطاع الخاص، للمساهمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادى، مشيرا إلى أهمية توجه الدولة نحو تعزيز قدرة الشركات الخاصة على التوسع وزيادة الإنتاجية، والذي سيكون له أثارا إيجابية على الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مجدي"، أن الدولة المصرية نجحت في تمكين القطاع الخاص، من خلال العمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسى، وزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية عملت على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، ونجحت الحكومة في رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي، يتحثث من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، في ظل اهتمام الدولة بتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال استمرار التنسيق المثمر بين الدولة والقطاع الخاص بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح "مجدي"، أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في مختلف المجالات خاصة القطاع الصناعي والزراعي من خلال مبادرة تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء مما يساهم في زيادة تمكين القطاع الخاص، خاصة أن الدولة المصرية وضعت برنامجا لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لرفع معدلات الاستثمار، ومواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول.