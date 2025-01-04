شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مصر تشهد تنمية شاملة واهتمام غير مسبوق بملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد إنجازات غير مسبوقة فى كل المجالات وعلى صعيد كافة القطاعات على مستوى الجمهورية، وهناك جدية من قبل القيادة السياسية لاستكمال سلسلة الإنجازات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال مواصلة عملية التنمية الشاملة التى تشهدها جميع محافظات الجمهورية.

وأكد القطامى، أن الإنجازات لأول مرة فى تاريخ مصر تراعى تنفيذ المشروعات القومية وفى نفس الوقت إنجازات موجهة للمواطنين بشكل مباشر، بداية من مبادرة "حياة كريمة" التى تعتبر إعجاز حقيقي على الأرض المصرية، وفى نفس الوقت المبادرات الخاصة بمنظومة الصحة أبرزها حملة "100 مليون صحة"، وغيرها من المبادرات فى واحد من أهم وأبرز القطاعات الخدمية، إضافة لملف تطوير العشوائيات، ومشروعات "سكن لكل المصريين".

وأشار إلى أن إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، غير مسبوقة على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، والتى تنوعت فى التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

وأضاف القطامى، أن ملف بناء الإنسان المصري شهد ولا يزال الارتقاء بمستويات المعيشة الخاصة للمصريين سواء عبر تكافل وكرامة أو مبادرة حياة كريمة وزيادة مخصصات المرتبات والمعاشات، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي تصدت لها الدولة بقوة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، لافتا إلى أن مصر اعتمدت خلال هذه الفترة على المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية فى نفس الوقت.