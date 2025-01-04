شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: إحياء قصور الثقافة ركيزة أساسية لبناء الوعى والتصدى للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خطة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وقال إن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي والتصدي للشائعات التي تستهدف استقرار المجتمع.

وأكد عضولجنة الصحة بالشيوخ، أن تعزيز دور قصور الثقافة يعكس التزام الدولة بتوفير منابر ثقافية ومعرفية تسهم في تشكيل الوعي العام وتحصين المواطنين، وخاصة الشباب، ضد الأفكار الهدامة والمعلومات المغلوطة.

وأوضح مهران، أن قصور الثقافة تمثل مراكز إشعاع ثقافي واجتماعي، وتلعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي وتقديم أنشطة تعليمية وترفيهية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تعمل على تطوير هذه القصور لتصبح مراكز متكاملة تجمع بين الفنون، الثقافة، والتكنولوجيا الحديثة، مما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الشائعات التي تنتشر بسرعة في ظل عصر المعلومات.

وتابع مهران، أن تعزيز الثقافة يعد أحد أهم الأدوات في مواجهة الشائعات، حيث تتيح قصور الثقافة للمواطنين الفرصة للوصول إلى مصادر موثوقة من المعلومات والمشاركة في نقاشات تثقيفية بناءة، كما تعمل هذه القصور على تنمية مهارات التفكير النقدي، ما يساعد في تحليل المعلومات والتمييز بين الحقائق والشائعات.

وأضاف أن الدولة من خلال تطوير قصور الثقافة، تسعى إلى تعزيز القيم الوطنية والهوية المصرية، ونشر الوعي بالقضايا الراهنة التي تواجه المجتمع، مشددا على أهمية دعم هذه الجهود من خلال تضافر جهود المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية في نشر الحقائق والرد على الشائعات التي تهدد استقرار المجتمع.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، بيانه بالتأكيد على أن إحياء قصور الثقافة يمثل أحد الركائز الأساسية في رؤية الدولة لبناء مجتمع متحضر واعٍ، قادر على مواجهة التحديات وحماية الوطن من محاولات التشويه والشائعات.