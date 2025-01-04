الجيش: توقيف 3 أشخاص في منطقة البقاع وضبط ممنوعات واسلحة ضمن إطار التدابير الأمنية

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع، السوري (ب.ب.) وشقيقه (ا.ب.) لإقدامهما على تهريب أسلحة، وضبطت في حوزتهما كمية من الذخائر. كما أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات شخصًا واحدًا وضبطت ممنوعات، وقد تم توقيف المواطن (ن.ر.) عند حاجز وادي حميد - عرسال لمحاولته الفرار من عناصر الحاجز، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزته، كما ضبط كمية من حشيشة الكيف والذخائر في منطقة راس المال – الهرمل.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.