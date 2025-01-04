حماس تبث فيديو لرهينة إسرائيلية تبلغ 19 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: نشرت حركة حماس، السبت، مقطع فيديو لرهينة إسرائيلية في غزة تطالب بضرورة التوصل لصفقة تبادل أسرى.

وشاركت حماس مقطع فيديو مدته 3 دقائق و34 ثانية عبر حسابها على تلغرام للرهينة ليري الباج (19 عاما) التي تحدثت باللغة العبرية مرفقا بترجمة عربية.

وقالت الباج، التي بدى عليها التوتر فيما واصلت تحريك أحد قدميها ويدين مرتعشتين ، "أنا في التاسعة عشرة من عمري، وأمضيت أكثر من 450 يومًا في الأسر في غزة. أنا مجرد فتاة، كل حياتي كانت أمامي، وكل شيء توقف فجأة. اليوم بدأت سنة جديدة، العالم كله يحتفل بالعام الجديد لكننا هنا نبدأ عامًا مظلمًا، عامًا من الأسر".

وأضافت "نحن لسنا ضمن أولويات حكومتنا أو جيشنا، والعالم بدأ ينسانا. لم يعد هناك من يكترث لأمرنا. أمي، أبي، روني، شاي، غاي، ناهير، بقية العائلة والأصدقاء، أحبكم جدًا وأفتقدكم إلى حد لا يوصف".

وأوضحت أنها والرهائن في غزة يعيشون ظروفا مرعبة خاصة وأن حياتهم معلقة "بخيط رفيع" خاصة في حال وصل الجيش إلى المنطقة التي يتواجدون فيها.

وتابعت "أسأل حكومتكم إذا كان أحد أحبائكم هنا، شخص عزيز عليكم، ماذا كنتم ستفعلون حتى الآن؟ أنا إنسانة، أسألكم هل كنتم ستقتلوننا؟ وزير الدفاع، تعرف أبي، وأعرف أنك لا تملك الشجاعة".

رأيت الموت

واستطردت "بعد أن رأيت الموت أمام عيني وما حدث مع صديقي، فهمت أن حياتنا ليست ذات أهمية بالنسبة لكم. فهمت أننا مجرد لعبة بين أيديكم، وأنكم تركتم مصيرنا للمجهول. أدركت أنكم لن تتمكنوا من إنقاذنا أحياء عبر عملية عسكرية، لأن هذا لن ينجح، وأنتم تعلمون أنه لن ينجح".

وأنهت حديثها بقول "أريدكم أن تتذكروني إذا حدث لي أي مكروه. تذكروا اسمي، تذكروا هذا الفيديو، ليكون دليلًا على أن كل هذا بسبب الحكومة والجيش. دمائي ستكون على أيديهم. عائلتي، افعلوا كل ما بوسعكم. اقلبوا الدنيا رأسًا على عقب".

ونشرت حماس الفيديو في ظل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل في الدوحة للدفع بالتوصل إلى اتفاق صفقة تفضي إلى وقف إطلاق نار.