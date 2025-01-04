خبير: حزب الجبهة الوطنية نافذة أمل للحراك السياسى والدفع بكوادر متميزة

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قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تعدد الأحزاب إنعكاس للحراك السياسي والاستعداد لإستيعاب كل الأفكار والآراء، طالما تنطلق من أرضية الدولة الوطنية والحفاظ على تماسك المؤسسات وصلابتها ودعمها المستمر، لذا كانت هذه الأحزاب الوطنية الأصيلة نبت الأرض فكان حزب الوعي فما أحوجنا للوعي كما يدعو دائماً الرئيس السيسي.

وأضاف "البرديسي" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن حزب الجبهة الوطنية بمثابة نافذة أمل للحراك السياسي وقوته الدافعة لكوادره المتميزة صاحبة التاريخ والدربة وإرادة الدفاع عن التراب الوطني وحماية مؤسساته وسط هذه المخاطر المحدقة، التي دفعت كوكبة من خيرة أبناء مصر لصياغة حزب فيه فكرة الجبهة الصلبة التي لا تعرف إلا مصلحة الوطن وتزود بكل ما أوتيت عنه وهو الحزب الملبي لنداء المرحلة ومتطلباتها وهو قادر على قيادة العمل السياسي وريادة الزخم الوطني الحالي من خلال إطلاعنا على الأسماء المنضوية تحت لوائه تحت مظلة جبهته المصرية الوطنية الأصيلة.

تجدر الإشارة إلى أن البيان التأسيسي لحزب الجبهة الوطنية، أكد على محاور رئيسية خاطب فيها الشارع السياسي بقوله: إنه لن يكون رقما يضاف إلى المعادلة السياسية دون أن يعلو ويرتقى بها من أجل مصلحة الوطن، مبديا ترحيبه بالجميع بتشديده على العمل مع كافة التيارات السياسية والفكرية الوطنية بينما لا مكان لدى الحزب للمسارات الفكرية الجامدة.

ورسم الحزب، خارطة طريق لعمله المرحلة المقبلة بتأكيده أنه سيكون بيت خبرة حقيقى لمن يريد مصلحة الوطن لا المصالح الشخصية، وذلك بعزمه إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة المهنية والفنية والقدرة على الإنخراط فى المجتمع والمشاركة الشعبية، كما أنه يسعى لإيجاد مسارات حزبية جديدة من شأنها تصويب النهج والتعلم من الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة دون استنساخها لإعلاء شأن الوطن فى مواجهة التحديات الجسيمة إيمانا منا بأن ذلك هو السبيل الأصدق لتحقيق تطلعات المواطن المصرى وضمان مستقبله الكريم.