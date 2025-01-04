استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة خانيونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال خمسة شهداء من داخل مركبة قصفتها طائرات الاحتلال شرق مدينة خانيونس، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت بسطة للمواد الغذائية وسط المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مخيمي البريج والنصيرات ومدن بيت حانون وبيت لاهيا ودير البلح، وسط عمليات تدمير ونسف واسعة للمنازل والمنشآت الفلسطينية.

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