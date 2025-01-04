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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Members of the Israeli security forces stand during clashes following the funeral of seven-year-old Palestinian boy Rayyan Suleiman, who according to his father has died of heart failure while being chased by Israeli soldiers, east of Bethlehem, Israeli-occupied West Bank September 30, 2022. REUTERS/Mussa Qawasma

الخليج 365_واس

استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

 

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال، وإصابة تسعة آخرين بالرصاص وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

 

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاءً واسعة من مدن قليقيلية والخليل وبيت لحم، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتدت على سكانها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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