استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاءً واسعة من مدن قليقيلية والخليل وبيت لحم، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتدت على سكانها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012