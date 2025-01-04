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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية والان مع التفاصيل
الخليج 365_واس
استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال، وإصابة تسعة آخرين بالرصاص وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.
في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاءً واسعة من مدن قليقيلية والخليل وبيت لحم، وداهمت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها واعتدت على سكانها.
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