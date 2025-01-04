شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. توقعات بإلغاء وتأخر رحلات مطار فرانكفورت الألماني والان نبدء بالتفاصيل

مطار فرانكفورت الألماني

إلغاء رحلات الترانزيت

الدمام - شريف احمد - حذرت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت الألماني من احتمال إلغاء رحلات وتأخرها في أكبر مطارات ألمانيا غدا الأحد.وأشارت إلى أن القرار بسبب تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.وذكرت أن هذه الاضطرابات قد تحدث بشكل خاص في فترة الصباح، فيما ناشدت الإدارة الركاب تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار، والاستعلام بشكل مسبق عن حالة رحلاتهم الجوية.وقال متحدث باسم المطار، إن عدد الرحلات التي قد تلغى، لا يزال غير واضح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعتمد على الظروف الجوية الفعلية غدا.وأوضح أن قرار تنفيذ الرحلات الجوية أو إلغائها يعود دائمًا إلى شركة الطيران المعنية، فيما نبه المتحدث إلى أن التأثيرات قد لا تقتصر على مطار فرانكفورت وحده.ويمكن أن تتسبب الأحوال الجوية في إلغاء رحلات الترانزيت أو في تعذر انطلاق الطائرات من مطارات أخرى.كان توقع مطار فرانكفورت، استقبال حوالي مليون راكب خلال فترة عيد الميلاد.



ونصحت فرابورت المسافرين بتخصيص وقت كاف للسفر، موضحة أنه يفضل للمسافرين الذين لديهم أمتعة يجب تسليمها، الحضور في المطار قبل موعد الرحلة بساعتين ونصف الساعة.



كذلك نصحت بإجراء تسجيل الوصول بشكل مسبق، ونوهت إلى أن من الممكن أيضا حجز عبر الإنترنت فترة زمنية لفحص الأمان لتجنب الانتظار.