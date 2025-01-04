القسام تبث رسالة لأسيرة اسرائيلية: يا حكومة إسرائيل هل تريدون قتلنا؟

نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لأسيرة إسرائيلية تحتجزها في غزة، عبرت فيه عن استيائها من تجاهل حكومتها وجيشها متسائلة "هل تريدون قتلنا؟".

وظهرت الأسيرة الإسرائيلية ليري الباج البالغة من العمر 19 عاما في المقطع وهي تخاطب عائلتها وحكومتها قائلة: "أنا أسيرة في غزة منذ 450 يوما، حياتي توقفت، اليوم بداية عام جديد، كل العالم يحتفل فقط نحن نبدأ عام مظلم وعام من الوحدة". وأضافت: "نحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا. أمي، أبي، روني، شاي وجاي ونير، عائلتي وأصدقائي، أنا أحبكم ومشتاقة لكم كثيرا".

وتابعت: "زميلتي مصابة بجراح خطيرة بسبب عمليات الجيش الحالية، نحن في كابوس مرعب جدا، بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".

ووجهت الأسيرة تساؤلا لحكومة إسرائيل "يا حكومة إسرائيل، إذا كان أحباؤكم هم الذين في الأسر هل كانت الحرب ستستمر حتى الآن؟! حقا أريد أن أسألكم، هل تريدون قتلنا؟"، وقالت: "وزير الدفاع أنت تعرف أبي، أنظر في عينيه، وقل له أنه وأمي لن يعانقوا ابنتهم، انظر إليه وقل له ذلك. لن يكون لديك الشجاعة، ليس لديك شجاعة لذلك".

وأردفت الأسيرة: "بعدما رأيت موتي بعيني، وما حدث مع صديقتي، أدركت أن حياتنا ليست مهمة لكم، فهمت أننا لعبة لديكم، من المؤكد أنكم لن تستطيعوا إخراجنا أحياء من هنا بالعمليات العسكرية، هذا لن ينجح، أنتم تعرفون ذلك".

وتابعت: "من الجنون أن تعتقدوا بأن هذا الأسلوب سيحقق نتيجة، هذه مطاردة مجنونة، هذا الذي نعيشه بفعلكم أمر غير طبيعي، نحن تحت القصف المجنون يوميا".

وأوضحت: "كيف تكون الحياة في مكان تقصفونه ولا يوجد به ملجأ؟ تذكّروا اسمي وهذا الفيديو، وليكتب على القبر: كل هذا بسبب الحكومة والجيش الإسرائيليين هم مدانون، هم متهمون بقتلنا".