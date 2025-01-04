"التيار الوطني": مصرون على رئيس حلّ لا رئيس ينتج نزاعا داخليا مرفوضاً

نفى التيار الوطني الحر في بيان له ما ورد في احدى الصحف، عنواناً وتفاصيل، لا سيما لجهة الحديث عن مؤامرات متخيَّلة. واكّد أنه لا يزال مصرّا على التفاهم على رئيس توافقي ومصرّا على انتخاب رئيس وطنيّ سيادي واصلاحي في جلسة ٩ كانون الثاني، قادر على الجمع لا التفرقة، رئيس حلّ لا رئيس ينتج نزاعا داخليا مرفوضاً، ملتزم المضي في بناء الدولة، ويحيّد لبنان عن أزمات المنطقة".

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