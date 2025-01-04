إيلون ماسك وسيطاً بين الصين وترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال تقرير إن الملياردير الأميركي إيلون ماسك محتمل تكليفه كوسيط بين الصين وترامب في حرب تجارية عالمية محتملة.

ومع استعداد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للانتقال إلى البيت الأبيض، فإن العلاقة بين صديقه الجديد إيلون ماسك وقيادة الحزب الشيوعي الصيني في بؤرة التركيز.

ويمتلك ماسك شركة تيسلا الضخمة صاحبة الموقع العملاق في محيط العاصمة التجارية للصين شنغهاي، وتصنع الشركة ما يقرب من مليون سيارة تيسلا سنويًا وينتج أكثر من نصف سياراته على مستوى العالم.

ولكن مع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للانتقال إلى البيت الأبيض، فإن العلاقة بين صديقه الجديد إيلون ماسك وقيادة الحزب الشيوعي الصيني في بؤرة التركيز.

وكانت شنغهاي مفتاح نجاح تيسلا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى سكرتير الحزب الشيوعي السابق في المدينة، ورئيس الوزراء الصيني الحالي، لي تشيانغ.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة أوتو موبيليتي المحدودة ومقرها شنغهاي، بيل روسو: "تشيانغ هو الشخص الثاني في الصين. لقد جعل منصبه في شنغهاي كل شيء ممكنًا لتيسلا".

وأضاف: "في عام 2017، عدلت الصين إرشادات سياستها لصناعة السيارات للسماح للشركات الأجنبية بامتلاك مصانعها في الصين. ووقعت تيسلا اتفاقها في عام 2018، وبدأت العمل في عام 2019، وبدأت في إنتاج موديل 3 في عام 2020."

علاقات ماسك والصين

وفي أبريل، التقى ماسك مع تشيانغ في بكين، ونشر لاحقًا على X: "تشرفت بلقاء رئيس الوزراء لي تشيانغ. لقد عرفنا بعضنا البعض منذ سنوات عديدة، منذ الأيام الأولى لشنغهاي".

وعندما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة في نوفمبر 2023، التقى ماسك، الذي نشر: "نتمنى أن يكون هناك رخاء للجميع" - وهو ما يعكس اللغة التي تستخدمها الحكومة الصينية غالبًا.

وسبق أن تدخل ماسك في المناقشة حول وضع تايوان. قبل عامين، اقترح أن التوترات يمكن تخفيفها من خلال منح الصين بعض السيطرة على تايوان.

وسبق أن أثار هذا لتعليق حفيظة تايوان، ويقول المعلق الصيني إينار تانجين، من معهد تايهي في بكين: "إذا قال ماسك أي شيء آخر، فقد يواجه إجراءات ضد مصانع شنغهاي. إنه لن يعرض ذلك للخطر. "إنه يلعب على كلا الجانبين لصالحه الخاص."

ويقول تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إن ماسك يحتاج إلى الصين، وفي الأشهر المقبلة، قد تحتاج الصين إلى ماسك. ويمكنه أن يعمل كوسيط جيد الاتصال بين الحزب الشيوعي الصيني وترامب، في مواجهة حرب تجارية عالمية محتملة.

يقول روسو: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فنحن نعيش في عالم حيث الصين هي اللاعب المهيمن في السباق نحو مستقبل كهربائي".

السيارات الكهربائية

كان ماسك رائدًا في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، لكنه يكافح الآن للتنافس مع العلامات التجارية المحلية للسيارات مثل BYD وNio.

وقد تصبح العلاقة بين ماسك وترامب متقلبة، ولكن في الوقت الحالي، من المرجح أن يستفيد ماسك. ويقول تانجين: "لم يواجه دونالد ترامب مشكلة في منح الاستثناءات للأصدقاء".

ويضيف "إنه يناسب شخصيته، حيث يمكنه منح العفو وتقديم الخدمات للأشخاص والشركات التي يختارها". كما أنه يُنظر إلى ماسك باعتباره رائدًا في الصين ويتحدث عنه معظم الناس بشكل إيجابي.