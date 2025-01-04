شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوعد بالرد بعد استهدافها بصواريخ أميركية والان نبدء بالتفاصيل

صواريخ أمريكية

الدمام - شريف احمد - توعدت روسيا "بالرد" بعد استهدافها بصواريخ أميركية الصنع أطلقت من أوكرانيا، وذلك بعد إعلانها اعتراض ثمانية صواريخ أطلقتها كييف في اتجاه أراضيها، والتي سبق لها أن حذّرت من أن استخدامها سيواجه بردّ شديد.وقال الجيش الروسي في بيان إن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت ثمانية صواريخ أتاكمس أميركية الصنع و72 طائرة مسيّرة" أطلقتها كييف، ولم يذكر البيان ما اذا كان الهجوم أسفر عن ضحايا أو أضرار مادية.وأجازت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا في نوفمبر استخدام هذه الصواريخ البالغ مداها 300 كيلومتر، لضرب أهداف في عمق روسيا، وذلك عقب نشر كوريا الشمالية آلاف الجنود لمساعدة موسكو في الحرب ضد كييف، بحسب الدول الغربية الحليفة لأوكرانيا.ومنذ ذاك الحين، شنّت كييف ضربات باستخدام أتاكمس وغيرها من الصواريخ البعيدة المدى الغربية الصنع.وردّت موسكو على ذلك بشنّ ضربة ضد الأراضي الأوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، وحذّرت من الرد بشدّة في كل مرة تستخدم فيها كييف صواريخ غربية الصنع ضد أراضيها.