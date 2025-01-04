رئيس هيئة الطيران المدني السوري: استئناف تسيير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 الجاري

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي، استئناف تسيير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، ابتداء من 7 كانون الثاني الجاري.
واوضح الصليبي في تصريح لوكالة الأنباء السورية، "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا، كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من أنحاء العالم كافة".
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