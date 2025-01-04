افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان آليات اليونيفيل أقفلت طريق وادي الحجير الرئيسي في سفح القنطرة لبعض الوقت وقام الجنود بالتفتيش في المحيط، قبل أن تتوجه الدورية نحو وادي الخنازير في سفح القصير وعلمان ودير سريان للبحث عن منشآت محتملة للمقاومة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: آليات اليونيفيل أقفلت طريق وادي الحجير الرئيسي في سفح القنطرة لبعض الوقت وقام الجنود بالتفتيش في المحيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.