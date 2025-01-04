النشرة: تحليق للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بانه يسجل في هذه الاثناء تحليق للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على سهل البقاع واقليم التفاح بما فيه التلال والمنحدراتالمشرفة على منطقة راشيا الوادي المقابلة للأراضي السورية في الجهة المقابلة وكذلك أطراف كفرحمام وراشيا الفخار خراج الهبارية وكفرحمام.

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