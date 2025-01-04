النشرة: قوة مؤللة من الجيش الإسرائيلي تتقدم إلى عمق وادي الحجير عند أطراف القصير ودير سريان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان قوة مؤللة من الجيش الإسرائيلي تتقدم إلى عمق وادي الحجير عند أطراف القصير ودير سريان وتتوجه نحو البساتين والأحراج الفرعية.

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