شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى: المساعدات المصرية لسوريا امتداد لدورها التاريخى فى دعم الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن حزب الوعي، الخطوة التي قامت بها الدولة المصرية بإرسال طائرة مساعدات إنسانية إلى دمشق، مؤكدا على أن هذا الموقف يأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي والريادي في دعم الشعوب العربية وقت الأزمات والكوارث، كما أن مساندة الشعب السوري الشقيق في ظل الظروف الراهنة يعكس التزام مصر الثابت بواجبها الإنساني والقومي تجاه أشقائها العرب، ويجسد روح التضامن العربي التي لطالما ميزت العلاقات بين الشعوب.

وشدد الحزب، في بيانا صادر عنه، أن مصر وسوريا ترتبط عبر العقود الطويلة وعبر التاريخ علاقات وثيقة ومتجذرة، حيث تشترك الدولتان في تاريخ مشترك، وروابط ثقافية وحضارية ممتدة، منوها بأنه وفي ظل التحديات التي يواجهها الشعب السوري، فإن وقوف مصر إلى جانبه ليس فقط تعبيرًا عن الأخوة، بل هو واجب أخلاقي وإنساني يجسد قيم مصر ومبادئها.

ودعا حزب الوعي إلى تعزيز هذا النهج واستمراره، فإنه يشدد على أهمية استمرار التعاون العربي المشترك لمواجهة الأزمات الإنسانية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الشعبين المصري والسوري سيظلان نموذجًا حيًا للتضامن والتآخي بين الشعوب العربية، وأن هذه الجهود ليست إلا خطوة في مسار طويل من العمل المشترك لتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا.

